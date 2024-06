Fake news sa YT: Bela Padilla itinangging kasal na kay Norman Ben

Inalmahan ni Bela Padilla ang mga YouTube content na nagsasabing kasal na siya sa boyfriend na si Norman Ben.

Actually, medyo matagal-tagal na rin na-upload ang mga video, na siguro nga ay paulit-ulit ding nakikita ng mga naka-subscribe sa YouTube.

Pero, alam naman natin na sa YouTube, mas maraming fake news, lalo na `yung mga wala talagang mukha ang kanilang mga channel.

Anyway, makikita mo nga ang iba’t ibang content na kesyo kasal na nga si Bela kay Norman, na kesyo may mga detalye pa sa mga naganap na kasal, at kung titingnan mo ang thumbnail talagang puwede mo ngang isipin na may ganun ngang kaganapan.

At `yun nga, kinorek na ni Bela ang chika sa kanyang Instagram story.

“Nothing to ruin your day like getting congratulatory messages from your people you know cause at YouTube account keeps posting click bait videos that you got married.

“Not married yet, guys.

“Save the congratulations for another day!” sabi ni Bela.

So, malinaw, na hindi pa kasal si Bela kay Norman. So, tigilan na ang mga pekeng chika.

Well, mabuti na rin na si Bela mismo ang naglilinaw ng mga maling balita sa buhay niya. At please, ‘wag sana kasing tangkilikin ng mga faney ang mga channel sa YouTube na walang ginawa kundi lokohin ang mga manonood, at gamitin ang mga artista sa mali-maling kuwento.

Kaloka kayo! (Dondon Sermino)