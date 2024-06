BGYO Gelo sasabak na sa pag-arte

Sasabak na finally sa pag-arte ang Kapitan ng BGYO na si Gelo Rivera.

Bibida si Gelo sa web movie adaptation ng hit Wattpad novel ni Tina Lata aka Blue Maiden na ‘Four Bad Boys and Me’ na sinasabing inspired ng hit Manga series na ‘Boys Over Flowers’ o ‘Meteor Garden’.

Gagampanan ni Gelo ang isa sa apat na bad boy na si Jeydon Lopez at makakasama rin niya sina River Joseph bilang Charles Gonzales, Dustine Mayores as Troy Mendoza, at Brent Manalo bilang Marky Rae Lim.

Kasama rin sa cast sina Kristal Brimmer, Anji Salvacion, AC Bonifacio, Analain Salvador, Gela Alonte, at Harvey Bautista.

Sa sobrang sikat nito sa Wattpad ay nagkaroon ito ng podcast series version noong 2020 na pinagbidahan nina Kaori Oinuma, Rhys Miguel, Jeremiah Lisbo, at Maymay Entrata.

May mga nagtaas ng kilay, bakit si Gelo raw ang napiling bida? Wala pa raw kasi itong sinalihan na series or movie dati. Sa madaling salita, wala pa raw napapatunayan si Gelo at bida na kaagad, ha!

Sey naman ng ilan, maganda ang performance ni Gelo sa mga music video na nilabasan niya gaya ng ‘Carelessly’, kung saan naging leading man siya ni Maris Racal, at bilang dream boy naman ni Janine Berdin sa ‘Bagay nga tayo pero…’ music video.

Anyway, kahit may mga nagtataas ng kilay ay tuwang-tuwa naman ang ACEs, tawag sa fans ng P-pop idol boy group na BGYO, sa bagong yugtong ito sa career ni Gelo.

‘Yun na! (Byx Almacen)