Barbie Forteza ‘di si David Licauco ka-partner sa new movie

Pahinga pala muna ang BarDa love team nina Barbie Forteza at David Licauco pagkatapos ng ‘Pulang Araw’.

Nakausap kasi namin ang isa sa mga kaibigan namin sa talent agency ng GMA-7 pagkatapos ng special screening ng pelikulang ‘Playtime’ sa may SM North EDSA sa Quezon City.

Ang ‘Playtime’ ang latest movie ng GMA Pictures na kasulukuyang pinapalabas sa mga sinehan kaya support siyempre ang mga friendship natin sa Kapuso network.

So heto na nga, mega chika si Kapuso friend at masaya nga niyang shinare ang kanyang excitement na malapit na raw niyang makita in person ang Kapamilya actor na si JC Alcantara.

Fan kasi ni JC ang friend namin simula nang mapanood niya ito sa hit BL series ng Black Sheep na ‘Hello Stranger’ pero dahil nga sa magkaiba sila ng network ay hindi sila nagkikita.

So tinanong ko siya kung saan niya mami-meet at dito na nga niya kinuwento na makakasama ang Kapamilya star sa upcoming film ng GMA Pictures at Clever Minds, Inc. na ‘Penthouse 77’.

Last year pa na-announce na pagbibidahan ito ni Barbie pero that time mga Kapuso young actors ang mga nababanggit na makakasama niya.

Mukha ngang may naganap na pagbabago at malapit na rin daw magsimula ang shooting nito na ididirek ng blockbuster director ng ‘Mallari’ na si Direk Derick Cabrido.

Minessage ko rin si Direk Cabrido via Messenger kung tuloy ba ang pagsasama nina JC at Barbie pero wala pa rin itong reply sa amin.

Exciting nga ito dahil for the first time ay may makakaparehang Kapamilya actor si Barbie at growth din ito sa career niya after ng sunod-sunod na proyekto kasama si David.

Maliban kina JC at Barbie, kasama rin sa pelikula sina Rosanna Roces, Gina Pareño, Carlitos Seguion Reyna, at Jackie Lou Blanco.

Bonggels!