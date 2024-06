Ayusin pag-aalaga sa mga cockerel

PAHIRAPAN na naman sa pag-alaga ng cockerels dahil papalit-palit ang klima, sigurado kahit sinong breeders ay namamatayan na sila ng alaga.

Para sa mga bigtime breeder ay medyo safe ang kanilang alaga dahil may kakayahan silang mabigyan ng silungan ang kanilang cockerels at kumpleto sila sa mga vitamin para sa mga posibleng sakit na dadapo sa kanilang alaga.

Sa mga backyard breeder, talagang medyo mahirap minsan sa 60 to 100 heads na alaga, ang makakaligtas lang sa tag-ulan ay nasa kalahating porsiyento, masakit ‘yun para sa mga breeder.

Pero siyempre alam ko naman na gagawin naman nila ang lahat para mabigyan ng proteksiyon ang kanilang mga alaga, kaya patok ngayon ang mga bitamina at gamot para sa mga alagang sisiw.

Basta ang masasabi ko sa mga kapwa ko nagbi-breed, gawin ninyo lahat para maging healthy ang inyong mga alaga, kasi ilang buwan na lang at maglalaban na mga iyan at kung commercial breeder ka ay makakabenta ka basta malusog at malakas ang mga stag.

Maraming vitamins at gamot ang puwede nating ibigay sa mga alaga natin ngayong tag-ulan, pili na lang kayo ng hiyang at kabisado ninyo.

***

Nitong Linggo ay sobrang ganda ng laban sa Candon Sports Arena sa Ilocos Sur, madaming sultada at quality fights na naganap na 6-cock derby, ang daming dumayong taga-Manila, Quezon, Pangasinan at Ilocos Norte.

Ang lakas ng tayaan sa kiosk at ang daming nagtrabisya.

***

Maganda na rin ang labanan dito sa Ilocos Sur, malalaki ang premyo kaya mamimili ka na lang ng gusto mong salihan at kung saan ka buwenas na sabungan.

***

Good luck kay sabong sensation Ka Rex Cayanong sa sasalihang 5-Cock Invitational Derby sa Pasay Cockpit Arena ngayong araw.