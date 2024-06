Arjo, Maine kinantiyawan: Zanjoe Marudo kinumpirmang buntis si Ria Atayde

Inanunsyo na ni Zanjoe Marudo na buntis na ang misis niyang si Ria Atayde.

Wala na ngang masyadong drama, at diretso nga niyang sinabi na masuwerte sila ng ‘baby’ nila na si Ria ang magiging nanay nito.

“Motherhood. Our baby and I are both so lucky to have you,” sabi ni Zanjoe sa pinost niyang mga photo nila ni Ria.

“I’m also so lucky!!!” sagot naman ni Ria.

At siyempre, umulan ng pagbati sa mag-asawa.

“I am so happy for you Z.”

“Congrats Papa Z, am so happy for you & Ria.”

“Aaawwww congratulations! We share in your joy.”

“Congratulations naman jan.”

“Congrats Z & Ria.”

“So beautiful my baby Riri.”

“Happy for you both congratulations.”

“So lucky ni Daddy Zanjoe.”

“Grabeee magiging mommy na si Ria.”

At bongga nga dahil sa comment ni Arjo Atayde sa post na `yon ni Zanjoe, siya naman ang hiniritan ng mga faney nila ni Maine Mendoza, na sana ay magka-baby na rin.

“Arjo next naman kayo ni Maine ‘pag ready na kayo.”

“Arjo, ‘yung ikaw una kinasal naunahan ka pa.”

“So? Buhay nila ‘yan wag natin pakialaman.”

Well, oo nga naman, bakit kailangan magkaroon ng kumpetisyon sa pagkakaroon ng baby. Sabi nga, in God’s perfect time, ibibigay at mangyayari talaga ang pagkakaroon ng baby, di ba? (Dondon Sermino)