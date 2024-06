Nakauwi na sa Pilipinas ang 21 marinong Pinoy na tripulante ng MV Tutor na binomba ng rebeldeng Houthi noong nakaraang linggo sa Red Sea, ayon sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

Ang mga marinong Pinoy ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 nitong Lunes nang umaga, sakay ng flight GF154.

Sinalubong sila sa NAIA nina Migrant Workers (DMW) Secretary Hans Leo Cacdac, Department of Health Secretary Ted Herbosa, OWWA Deputy Administrator Mary Melanie Quiño, Tingog party-list Rep. Phillip Jude Acidre at Labor Attaché Hector Cruz.

Nagbigay naman ng tulong pinansyal ang mag-asawang Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Tingog party-list Rep. Yedda Marie Romualdez sa 21 marinong Pinoy.

Ang bawat isa ay binigyan ng P150,000, na galing sa personal calamity funds ng mag-asawang Romualdez, ayon kay Tingog party-list Rep. Acidre.

“As instructed by President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., Speaker Romualdez and his wife, Rep. Yedda Romualdez is working hard to provide relief and support to our seafarers,” sabi ni Acidre.

Nagpasalamat si Speaker Romualdez sa maayos na pagbalik sa bansa ng mga marino at kinilala ang mga ahensiya ng gobyerno na nagtulong-tulong upang mabilis na makauwi ang mga ito sa bansa. (Migo Fajatin/Charmaine Abong/Billy Begas)