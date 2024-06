KINSE-anyos pa lang si Megastar Sharon Cuneta nang kumita ng milyon at edad 30 siya nang maging ganap na bilyonaryo.

Sa isang panayam ng Pep.ph sinabi ni Sharon na dahil sa kanyang pagkanta at pag-arte, kinita niya ang kanyang unang isang milyon.

“Siyempre exemption kasi kumakanta na ‘ko ng 12, nagmo-movie na ako ng 15. I made my first million ng 15, 16,” aniya.

Ayon sa kanya, ang kanyang unang pelikula noong 1981 kasama ang dating asawang si Gabby Concepcion ay nagbigay sa kanya ng unang P1 milyon dahil ang kanyang ama, ang yumaong si Pasay City Mayor Pablo Cuneta, ang nakipag-negosasyon para sa kanyang talent fee.

“I did my first movie at 15 and at that time, it was the highest-paid movie. I was being paid for parang superstar at that time because my dad gave that price for singing for ‘Dear Heart,’ thinking they would say, ‘Sobra naman!’ Eh kinall. So biglang napilitan, happily. So when I made it, tuloy-tuloy lang siya. So I really saved. My parents didn’t touch my money.” saad ni Sharon.

Ibinahagi niya na binili niya ang kanyang unang bahay noong siya ay 27 o 28 sa Wack-Wack Greenhills, isang limang taong utang na natapos niya sa loob ng tatlong taon.

Sa isang text message naman, sinabi niyang 24 years old siya nagkaroon ng unang milyong dolyar.

“First million dollars at around 24,” wika niya.

“At 30, which was when I married (politician Francis ‘Kiko’ Pangilinan), I promised myself and wrote down that I would become a billionaire asap and had two witnesses to sign it!” dagdag niya.

“Then I hit my first billion in my early or mid-30s! Best as I could remember.” pagmamalaki ni Sharon.

Ayon sa kanya, ang tatay niya ang nagturo sa kanya kung paano humawak at palaguin ang kanyang pera.

“My father taught me this and he taught me how. It’s easier to make 10 million from 1 million than to make your first million. But I was in showbiz, so it was a lot easier for me. But the thing is, I listened so I grew and grew and grew, and I’m 58 now.” dagdag pa ng megastar. (Vince Pagaduan)