Walang panahon sa intriga: Business ni Bea Alonzo suportado ng mga sikat

Ang bongga lang ni Bea Alonzo na busy sa kanyang showbiz career at abala rin sa kanyang negosyo.

Noong November last year lang ni-launch ni Bea ang kanyang Bash business, isang brand that specializes in luggage organization, at kamakailan nga lang ay nagkaroon na naman sila ng event.

‘The Bubbly Bash’ nga ‘yung pinakabagong event ng business ni Bea na sinuportahan ng mga sikat, ha!

Siyempre, um-attend doon si Vice Ganda, na very supportive nga sa friend niyang si Bea.

Nakita rin sa event si Darren, pati ang magdyowang Rabiya Mateo at Jeric Gonzales.

Sa pictures, videos na nakita namin, sobrang saya ni Bea, pati ng kanyang mga bisita.

At least mas tutok si Bea sa kanyang business, pati sa kanyang career, kesa sa mga intriga, ha!

Abala nga rin kasi si Bea sa bago niyang serye sa GMA-7, ang ‘Widow’s War’ kung saan kasama niya si Carla Abellana at magpa-pilot telecast nja raw ito sa GMA-7 on July 1.

‘Yun na! (Jun Lalin)