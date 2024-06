TOP-CRMS sa masinop na koleksiyon ng pamahalaan

Taong 2022 nang simulan ng Philippine Ports Authority (PPA) ang Trusted Operator Program – Container Registry and Monitoring System (TOP-CRMS) project sa bisa ng PPA Administrative Order 04-2021 mula nang umpisahan ang public consultation noong 2019 upang makuha ang lahat ng panig at opinyon ng mga sektor na ugnay sa programang ito.

Hindi siguro masyadong maiintindihan ng mga araw-araw na namamasukan sa gobyerno at sa pribadong mga kumpanya at maging ang mga adik-adik sa memes at artcards sa social media ang TOP-CRMS pero napakahalaga nito sa mga ngmamay-ari ng mga trak na labas-masok sa mga pantalan, pati na rin ang mga negosyante sa mga naturang pasilidad.

Ang mga pangunahing layunin ng TOP-CRMS ay kinabibilangan ng pagbaklas sa container deposit na nagkakahalaga ng nasa P10,000 hanggang P30,000 na umaabot pa nga ng hanggang P180,000 kung ito ay refrigerated at pangalawa naman ay maisaayos ang mga basyo o bakanteng container sa yard facilities.

Sa ilalim ng TOP-CRMS, P980 na lamang para sa container deposit insurance at monitoring fee ang babayaran ng mga importer na malinaw namang halos barya na lamang kumpara sa pinapairal na sistemang kinapapalooban ng mga nabanggit na singilin bukod pa sa ibang bayarin na gaya ng pre-advise fee at detention charges sa mga shipping lines.

Noong una itong ipinakilala, marami na agad ang mabilis na tumutol dahil sa pag-aakala na dagdag pasakit ito sa taumbayan.

Pero sa konsultasyon kasama ang Bureau of Customs (BOC) para sa Implementing Operational Guidelines ng nasabing order ng PPA, nagpaabot ng suporta ang ahensya sa nasabing sistema.

Naklaro kasi na hindi duplikasyon ng umiiral na Electronic Tracking of Containerized Cargo (e-TRACC) System ng BOC ang programang ipinakilala ng PPA.

Marso 2023 naman nang ilabas ng Anti-Red Tape Authority (ARTA) ang kanilang ebalwasyon para sa TOP-CRMS at nakakuha nga ito ng 36-“Good Practice RIS”. Ibig sabihin. kinikilala ng ahensyang nagbabantay kontra ‘red tape’, na tugma at epektibo ang programa sa pagbibigay solusyon sa matagal nang umiiral na problema ng mga port user at trucker.

Malinaw sana na makakatulong ito sa administrasyong Marcos para maging masinop at malinis sa katiwalian ang transaksiyon sa mga pantalan sa bansa pero tila ito ay nakakalimutan na at nalalagay na lamang sa tabi.

Anyare?

Kaya heto naunahan na tayo ng Malaysia dahi nito Mayo 29, 2024 ay nagkaroon ng signing ceremony para sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Digital Commerce Sdn. Bhd. (DCSB) at Association of Malaysia Hauliers (AMH) Southern Branch sa Malaysia para sa paghahatid ng digital solutions sa mga container depot operator upang matugunan ang mga isyu kaugnay sa Depot Gate Charges (DGC).

Hinatid nila ang XLOG-Depot Management Solutions (XLOG-DMS) software bilang bahagi ng Software as a Service (SaaS) na solusyon para mas maging simple, efficient, at maayos ang sistema at proseso ng DGC payment.

Ito ang bersiyon ng naturang bansa sa TOP-CRMS.

Mapapa-hayst ka na lang talaga.