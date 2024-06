Tiffany Bernardino markado sa ICTSI JPGT Visayas Series 1

NAKATAKDANG ipakita ng mga kabataang golfer mula sa Iloilo at mga kalapit na lugar ang mga talento pagsambulat ng ICTSI 2nd Junior Philippine Golf Tour Visayas Series I, ngayong araw (Lunes, Hunyo 17) sa Iloilo Golf Club sa Iloilo City.

Isa si Tiffany Bernardino sa mga astig na manlalaro na inaasahang magpapakitang-gilas. Pero nahaharap siya sa isang mahigpit na tatlong araw na kompetisyon sa girls’ 13-15 division laban sa mga mahuhusay na manlalarong tulad nina Alexie Gabi, Zoie Bagaloyos, at Rane Chiu.

Ang dibisyong ito ay isa sa apat na kategorya na itinampok sa ikalawang regional swing ng nationwide series, na itinatag ng International Container Terminal Services, Inc. upang iangat ang junior golf sa Visayas at Mindanao at makapagbigay sa kabataang manlalaro ng mahalagang karanasan sa kompetisyon.

Inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. ang format ng palaro ay para ipantay ang playing field sa 14-leg, five-month-long nationwide circuit. Mayroon na ngayong apat na kategorya ng edad: 8-9, 10-12, 13-15, at 16-18, kasunod ng three-division tournament structure sa unang bahagi ng Luzon series.

Paglalabanan ang mga titulo at ranggo sa bawat kategorya.

Ang mga manlalaro ay makakakuha ng mga puntos batay sa kanilang pagganap sa bawat paligsahan, na walang limitasyon sa bilang ng event na maaari nilang ipasok sa isang serye. Gayunpaman, tanging ang pinakamahusay na mga resulta lang ang mabibilang sa huling ranggo para sa 72 na puwesto sa JPGT Match Play Championships sa The Country Club sa Laguna sa Oktubre.

Ang pinakamahusay na apat na resulta ang bibilangin sa Luzon Series, habang ang pinakamahahusay na dalawang resulta ay mahalaga para sa Visayas at Mindanao Series. Ang mga manlalaro na naglalaro sa maraming serye ay isasaalang-alang ang kanilang pinakamahusay na tatlong resulta.

Ang mangungunang apat na manlalaro sa bawat kategorya mula sa serye ng Luzon ay uusad sa head-to-head national finals, kasama ang dalawang mamamayagpag mula sa bawat kategorya sa serye ng Visayas at Mindanao. Bukod pa rito, ang mangungunang manlalaro sa bawat dibisyon nalumalaban sa iba’t ibang serye ay makakakuha ng puwesto sa finals ng Match Play.

Si Bernardino, na lumahok sa mga yugto ng 1st JPGT noong nakaraang taon, ay nakatuon sa mga kompetisyon sa drive-chip-and-putt at isang 18-hole tournament. Aasa sa kanyang karanasan sa paghahangad sa pangunahing karangalan sa 54-hole tournament.

Ang boys’ 13-15 division ay inaasahang magiging highly competitive, kung saan mangunguna sina Luciano Copok, Ejay Valenzuela, Dannuo Zhu, Ritchie Go, Mark Ballenas at Miguel Flores.

Tutuon din ang mga premier na kategorya, kung saan sina Hannah Bernardino, Rhiena Vesinica, at Necky Tortosa ang mag-aagawan para sa unang puwesto sa girls’ division, habang sina Rinz Vesinica, Ronel Flores, Arsenio Acuña IV, Blake Bautista, at John Rey Oro ang magtutuos sa kalalakihan. (Lito Oredo)