Imbes na magmahal, bababa ang singilin ng Manila Electric Company (Meralco) sa franchise area nito ngayong Hunyo matapos iutos ng Energy Regulary Commisson (RC) sa mga distribution utilities at electric cooperatives na gawing installment sa loob ng apat na buwan ang koleksyon sa konsyumer ng mga kuryenteng kinuha sa Wholesale Electricity Spot Market na sumirit noong Mayo dahil sa serye ng red at yellow alerts.

Ayon sa Meralco, bababa ng P392 ang bill sa kuryente ngayong Hunyo imbis na magmahal ng P129.

Naunang inanunsiyo ng Meralco noong nakaraang linggo na magmamahal ang bill ngayong buwan sapagkat nagmahal ang kuryente ng 64.36 sentimos per kilowatt hour. Dahil sa utos ng ERC, mababawasan ang singil sa kuryente ng P1.9623 per kWh ngayong Hunyo imbis na magmahal.

Sa generation charge pa lang, mababawsan na ng P1.8308 per kWh ang singil sa kuryente ngayong Hunyo at nabawasan din ang taxes and other charges ng 32.39 sentimos per kWh. Hindi nagalaw ang transmission charge na 14.50 sentimos per kWh at ang feed-in tariff allowance na 4.74 sentimos per kWh. (Eileen Mencias)