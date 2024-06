Tampakan aagawin Toronto Guiness record sa ‘most pedicures’

Plano ng bayan ng Tampakan sa South Cotabato na higitan ang Guinness World Record for most pedicures given in eight hours next week na una nang naakamit ng Amopé sa Toronto, Ontario, Canada noong 2015.

Ayon kay Tampakan Mayor Leonard Escobillo, naka-set sila ng June 15 para ma-break ang Guiness Book of World Record for the Most Pedicures of the World Given in 8-hours na ginanap sa Municipal Gymnasium ng Tampakan at umaasang madale ang World records.

Nabatid na nakuha ng Amopé sa Toronto, Ontario, Canada ang most pedicures given in eight hours na kung saan may 1,083 ang nagpakulay ng kuko sa paa na ginanap at nanalo noong June 10, 2015.

Isang team ng mga manikurista ang nagtrabaho sa 26 stations ng Amopé Pedi Perfect para alisin ang mga kalyo at linisan ang mga kuko ng customers.

Habang sa Tampakan ay mayroong Distura 160 pedicurists na mabilisang linisin at kulayan ang mga kuko ng nasa 3,500 katao na nagawa naman sa loob ng walong oras.

Sinabi naman ni Rowell Distura, event organizer ng local government of Tampakan, na ang kanilang bayan ay kilala na maraming beauty care specialists dahil na rin sa pagkakaroon ng Skills Development Training Center, na isang technical and vocational school ng Tampakan.

Nilinaw ni Distura na mula sa programa ni Mayor Escobillo ang pagkakaroon ng Skills Development Training Center na nagbigay ng magandang oportunidad at trabaho sa mga residente ng Tampakan.

Kumpiyansa si Distura na mabe0break ng Tampakan ang World record dahil maraming bihasang manikurista ang kanilang bayan na kaya nila ng mabilisang pagtatrabaho. (Vick Aquino)