INIHAYAG ng isa sa pinakamalaking art museum sa Switzerland ang desisyon nilang alisin ang limang painting sa kanilang gallery dahil bahagi umano ang mga ito sa mga obrang ninakaw noon ng mga miyembro ng Nazi.

Sa katunayan, isa pang painting mula sa Emil Buhrle Collection ang sinisiyasat ng mga opisyal ng Kunsthaus Zurich art museum dahil posibleng kasali rin ito sa mga obrang kinulimbat noon ng Nazi mula sa mga dating may-ari nito.

Kabilang sa mga pinabaklas sa gallery ang mga painting na nilikha nina Gustave Courbet, Claude Monet, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh at Paul Gauguin.

Ipinaliwanag ng art museum na kapangalan ng foundation na may koleksyon ng nasabing mga obra ang isang German-born arms dealer na yumaman noong panahon ng World War II.

“The Kunsthaus Zurich has been informed by the Foundation E.G. Buhrle Collection that the Foundation is seeking solutions with the legal successors of former owners for six works in the collection,” ayon sa isang pahayag ng museum.

Sisikapin umano ng museum na matunton ang mga descendant o legal successor ng mga dating may-ari ng nasabing mga painting.