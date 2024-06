Sofia Andres napagkamalang kinasal kay Daniel Miranda

Umulan ng ‘congratulations’ at ‘best wishes’ sa Instagram wall ni Sofia Andres.

Ang ganda-ganda kasi ni Sofia sa wedding dress na suot niya, with matching ‘tiara’ pa, ha!

Hinala nila, sa Madrid, Spain nga kinasal si Sofia sa dyowang si Daniel Miranda. ‘Yun kasi ang nakalagay na location sa IG niya.

“Congratulations and best wishes Sofia.”

“Congrats po, ang ganda-ganda mo sa wedding dress mo.”

“The wedding gown is so simple but elegant. It suits you perfectly.”

“Mabuti na lang nagbasa muna ako ng comments, akala ko kasi totoo na.”

“Akala ko talaga kinasal ka na, ang ganda, eh.”

“Wait, what kinasal ka na?

Pero `yun nga, mali ang hinala ng marami.

“She’s not getting married, rumampa lang siya.”

Dami tuloy nanghinayang, dahil akala nga nila ay totoo na.

“Grabe ‘yung saya ko, akala ko talaga kinasal na kayo ni Daniel.”

“Sayang naman, ang saya na namin. We are so proud of you Sofia.”

“Super gorgeous ka Sofia, lalo na siguro ‘pag totoong kasal na.”

“Ang ganda, so perfect na bride. Majestic.”

“Para kang prinsesa Sofia.”

“OMG soooo bagay sa iyo na maging bride.”

“Ano ba ‘yan, akala ko kinasal ka na eh. Pero bagay na bagay sa iyo. Sana soon totoo na.”

“Tiningnan ko talaga ang finger ni Sofia kung may wedding ring na, eh.”

“It’s look like a wedding. Mag-best wishes na sana ako.”

Anyway, ang dami ngang nagsasabi na kahawig si Sofia ni Gal Gadot.

“Ikaw talaga ang Gal Gadot ng Pilipinas.”

“May aura ka talaga na Gal Gadot.”

Bongga!

Elisha ‘di malimot karanasan sa concert ni David Pomeranz

Ang laki ng potensiyal ng baguhang singer na si Elisha Pontanares, na naging special guest sa katatapos lang na ‘Announcement of Nominees’ ng 7th The Eddys, na ginanap sa Valencia Events Place last Friday (June 14).

Ang gaganda rin kasi ng mga inawit niya, na puro original song, na sabi nga ay madaling magmarka sa pandinig ng mga tao.

Sabi nga ni Elisha, anim na taon pa lang siya ay nakitaan na siya ng hilig sa pagkanta. Pinakanta raw siya ng teacher niya sa class room nila.

“Naalala ko pa ‘yung kinanta ko noon from the Anastasia movie, ‘Journey To the Past’ and ‘At The Beginning’. Malakas loob ko noon. Siguro it’s part of being a kid,” sabi ni Elisha, na nagsabi rin na sina Lea Salonga, Whitney Houston, Mariah Carey, David Pomeranz, Celine Dion, The Beatles, Rey Valera, Marco Sison, Dulce, Juris, Nina, Kyla, Donna Cruz, Sharon Cuneta, Sampaguita ang mga paborito niya, at nag-influence sa kanya na kumanta.

Anyway, hindi rin malimutan ni Elisha ang pagkanta niya sa school niya kamakailan, na kung saan ay sinabayan daw talaga siyang kumanta ng mga audience sa kanta niyang ‘Umulan Bumagyo’.

“Ganoon pala ‘yung feeling ‘pag ginawang anthem ‘yung kanta mo. Hindi ko rin makalimutan noong naging guest performer ako for OPM icons and divas like Mr. Rey Valera, Dulce, Marco Sison, Apo Hiking, Gerald Santos, and the one and only David Pomeranz,” sey pa niya.

Pero ang pinakamaganda sa lahat kay Elisha ay tanggap niya ang kung ano mang meron sa future niya.

“If we talk about dreams, I am practical din, I know my boundaries when it’s not really for me. As long as I can share these blessings with people.

“I want us to help each other become known to the world. Let Filipino music be heard kasi I know na we can do it in the next few years. Working together, uplifting each other, and staying true has always been my reason for the word ‘padayon’,” sabi pa ni Elisha.

Bongga!