Kumpiyansa si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magkakasundo ang Kamara de Representantes at ang Senado sa panukala na amiyendahan ang Rice Tariffication Law (RTL) upang magpatuloy ang suportang ibinibigay ng gobyerno sa mga lokal na magsasaka at maproteksyunan ang publiko laban sa mataas na presyo ng bigas.

Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos ang unang opisyal na pakikipagpulong nito kay Senate President Francis “Chiz” Escudero noong Huwebes sa Malacañang kung saan natalakay ang legislative agenda para sa huling bahagi ng 19th Congress.

“Ongoing po at mukhang nagkakasunduan na ang House at ang Senate at mukhang malapit na. Matatapos din at magkakaroon tayo ng magandang resolusyon,” sabi ni Romualdez sa pana¬yam sa Agriculture Convergence Event sa Tiaong, Quezon noong Biyernes.

Kasama sa napag-usapan ang panukalang amiyenda sa RTL.

“Amending the Rice Tariffication Law is a crucial step towards ensuring food security and economic stability for our farm-ers,” dagdag pa ni Romualdez. “We are committed to making quality rice affordable for all Filipinos while boosting the livelihoods of our local farmers.”

Noong Mayo 21 ay inaprubahan na ng Kamara ang panukalang amiyenda sa RTL (House Bill 10381) sa ikatlo at huling pagbasa.

Sa ilalim ng panukala ay pararamihin ang buffer stock ng bigas sa bansa at bibigyan ng kapangyarihan ang National Food Authority na i-monitor ang mga imbakan ng bigas at magbenta ng bigas sa publiko sa panahon ng emergency upang hindi tumaas ang presyo nito. (Billy Begas)