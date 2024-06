Ryzza Mae Dizon nirampa sa HK bag na gift ni Maine Mendoza

Flinex ni Ryzza Mae Dizon sa kanyang Instagram ang bagong Chanel bag na birthday gift ni Maine Mendoza sa kanya.

Kuha ang nasabing photo ni Ryzza habang nagbabakasyon sa Hong Kong.

Kaya pala ilang araw ring missing in action sa ‘Eat Bulaga’ ang actress/TV host matapos itong mag-celebrate ng bonggang 19th birthday sa TV5 noontime show noong June 12 dahil nagbakasyon nga siya sa HK.

Pinasalamatan pa ni Ryzza sa kanyang IG comment section ang Ate Menggay niya dahil bet na bet niya ang regalo nitong bag.

“Luvette, nairampa agad!” komento ni Maine. Pinusuan ito ng netizens at napa-sana all na lang sila sa gift na ito ni Menggay sa Dabarkads little sister niya.

Obvious na obvious daw kung gaano kamahal ng misis ni Congressman Arjo Atayde ang ‘EB’ sis niya.

Inulan din ng papuri sa online world ang pagiging generous ni Menggay.

Bongga! (Ogie Rodriguez)