Richard Salaño, Maricar Camacho bumida sa Hoka Half-Marathon

ITINANGHAL muling mga kampeon sina Richard Salaño at Maricris Camacho sa kakaarangkada lang na Hoka Trilogy Run Asia Leg 2 paalis at pabalik sa SM Mall of Asia grounds sa Pasay.

Nagtala ang Army runner sa men’s 21K ng isang oras, 13 minuto, at 53 segundo, para sa back-to-back win pagkapanalo na rin sa Leg 1.

Pumangaalawa’t pangatlo sina James Kevin Cruz (1:14:05) at Eduard Flores (1:14:28).

Pinamunuan naman ni Camacho ng Takbo Kabitenyo ang panig ng kababaihang half-marathon sa 1:32:57 na sinundan nang nag-2-3 na sina Jennelyn Isibido (1:35:18) at Maria Joanna Abutas (1:37:18).

Si Mark Angelo Biagtan ang wagi sa male 5K sa 17 minuto at 31 segundo kabuntot sina Karl Oxales (18:14) at Evelou Abutas (18:28),

Namayagpag si Silamie Gutang sa female 5K sa 21:27 samantalang 2-3 rito sina sina Joneza Mie Sustituedo (23:45) at Jyzel Gabriel (30:03).

Pinarangalan din ang top three age group winners sa event na mga sinuportahan ng Nyxsys, Philippine Daily Inquirer, Fitbar, Salonpas, Century Tuna, Mogu Mogu, Rudy Project, Lanson Place, Tryp by Wyndham, Microtel Wyndham, Lubie, Milcu, Regroe, ChloRelief, Dermplus, Fuwa Fuwa, Anytime Fitness, Hey! Salad, at Red-G.

Susulong ang Leg 3 sa Agosto 4 sa Manila bago ang National Finals sa Disyembre 8 na magkakaroon ng 10K, 21K, at 42K na mga karera.

Gng legs 2 at 3 sa partner cities Baguio, Cebu, Iloilo, Cagayan de Oro, at Davao ay gaganapin din sa mga susunod na linggo. (Lito Oredo)