Pumalag sa basher: Ria Atayde ‘di raw nag-deny na buntis

Dahil Father’s Day nitong Linggo, may special post si Ria Atayde para sa mister niyang si Zanjoe Marudo.

“To the dad you already are and the dad I know you’ll be. Love you @onlyzanjoemarudo, so excited for this new chapter with you (with heart emoji). Happy first Father’s Day!”

Siyempre, ikinatuwa ito ng mga malalapit sa mag-asawa. Pati fans ay nagbunyi sa post na iyon ni Ria.

Finally nga ay may pregnancy reveal na ang anak ni Sylvia Sanchez.

Actually, obvious na rin naman ang tungkol sa pagbubuntis ni Ria dahil noon pa man ay may baby bump na siya.

Pero kung marami nga pala ang masaya sa post ni Ria, may mga kontrabida rin.

May isang nagkomento na, “Hahahahah…tpos ddeny png buntis! susme.”

Pumalag naman si Ria sa komentong ‘yon.

Sagot ng misis ni Zanjoe, “We never denied anything, Madam. We just didn’t think we owed anyone an announcement. (Smiley emoji) thank you for the support po.”

Siyempre, sinuportahan naman si Ria ng fans, followers niya sa basher na iyon, ‘noh?!

Anyway, congrats, Ria and Zanjoe!