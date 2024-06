Pulis na tulak timbog sa buy-bust

ARESTADO ang isang pulis matapos itong maaktuhang nagtutulak ng ilegal na droga sa inilatag na buy-bust operation kahapon nang madaling araw sa Parañaque City.

Kinilala ni National Capital Region Police Office (NCRPO) Director Police Major General Jose Melencio Nartatez Jr., ang nadakip na suspek na si Police Corporal Neil Bagunu, 31 anyos at nakatalaga sa National Police Training Institute (NPTI).

Dinakip si Bagunu sa isinagawang anti-illegal drugs operation sa Purok 2 Formost St. Barangay BF Homes sa Parañaque City matapos nitong tanggapin ang marked at boodle money mula sa isang poseur buyer bandang alas 2:30 kahapon nang madaling araw.

Ayon kay Nartatez, nakuha sa suspek ang nasa 20 gramo ng pinaniniwalaang shabu na may street value na P136, 000. Kinumpiska rin ang kanyang service firearm na cal. 45 , isang magazine at tatlong bala.

Nakakulong ito ngayon sa Parañaque City Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Matatandaang nauna nang siniguro ni Philippine National Police (PNP) chief Rommel Francisco Marbil na titiyakin niyang hindi na makakabalik sa serbisyo ang mga pulis na nasasangkot sa mga ilegal na gawain kaysa masuspinde o ma-demote lang ang mga ito.

“We’ll make sure that ‘yung mga pulis natin na involved, hindi na po sila makakabalik ng serbisyo at makukulong po sila. ‘Yun po ‘yung gusto natin,” pahayag ni Marbil.(Edwin Balasa)