Pride Run bukas sa lahat, Hunyo 22 na haharurot

ILALARGA ang 1st RunRio Pride Run 2024 sa pagdiriwang ng komunidd ng LGBTQIA+ sa Sabado, Hunyo 22 ng umaga sa SM by the Bay ground sa Pasay.

Ang kaganapan ay isang pioneering festival kung saan ang mga kakaibang tao ay buong pagmamalaki na ipapakita ang kanilang tunay na kulay, habang tinatanggap din ang aktibong pamumuhay.

Higit pa rito ang isang ginintuang pagkakataon para sa lahat na maging isa sa pakikipaglaban ng komunidad para sa pagtanggap at pagkakapantay-pantay, isang layunin at pagmamahal sa kapwa.

Ang RunRio Pride Run ay may tatlong kategoryang distansya: 3K, 5K, at 10K na may running singlet, race bib, at finisher’s medal, kung saan ang starging gun ay alas-5:30 ng umaga.

Hinihikayat din ang mga kalahok na magbihis ng magagarang kasuotan dahil kikilalanin ang may pinakamagarang bihis.

“Kami ay mapagmataas na mga kaalyado at masaya kaming ibigay ang platform na ito sa pagtataguyod ng pagiging inklusibo, pagpapataas ng kamalayan tungkol sa LGBTQIA+, at pagpapaunlad ng pakiramdam ng komunidad at pagkakaisa, dahil lahat tayo ay nagsasama-sama para sa isang layunin at isang pag-ibig,” litanya ni RunRio founder/CEO Rio Dela Cruz, na umaasintang 5,000 runners ang lalahok sa event.

Nakahanap si Dela Cruz, isa ring coach para sa UP track and field team, ng perpektong kasosyo upang gawing posible ang takbuhan. Bilang isang matibay na tagapagtaguyod para sa inclusivity at ligtas na espasyo para sa lahat.

ipagmamalaki ng SM Supermalls na i-set up ang naturang yugto para sa LGBTQIA+ community, lalo na sa panahon ng pride month.

Susuporta rin dito ang ArenaPlus ng DigiPlus Interactive Corp., BingoPlus Foundation, at LoveYourselfPH. (Lito Oredo)