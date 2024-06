INIUTOS ni Philippine National Police (PNP) Director Gen. Rommel Francisco D. Marbil ang pagsugpo sa mga peke at puslit na sigarilyo matapos matuklasan na abot sa P25.5 bilyon ang nalulugi sa gobyerno dahil dito.

Ani Marbil, bukod sa bilyong nawawala sa kaban ng gobyerno, apektado rin nito ang kabuhayan ng mga tobacco farmer gayundin ang kalusugan ng publiko.

“I have directed all concerned police units to intensify the crackdown against fake and smuggled cigarettes. The PNP is committed to eradicating the illicit cigarette trade that not only undermines government revenues but also poses serious health risks to the public. Our intensified efforts will include heightened surveillance, stricter border controls, and coordinated operations with other law enforcement agencies,” pahayag ni Marbil.

Ayon sa ulat ng Bureau of Internal Revenue (BIR), ang paglipana ng mga peke at smuggled na sigarilyo ay nagdulot ng 15.9 percent pagbaba sa kita ng pamahalaan noong 2023 dahilan ng P25.5 bilyon na pagkalugi ng gobyerno noong sumunod na taon.

Mula January hanggang April ngayong taon, iniulat ng BIR ang P6.6 bilyon na lugi ng pamahalaan.

“The battle against counterfeit and smuggled cigarettes is not just a fight for revenue or law enforcement; it is a crusade to safeguard the health of our people and ensure economic stability. We will not rest until every illicit operation is dismantled, every counterfeit product seized, and every violator brought to justice,” diin ni Marbil.

”Our goal is clear: we will safeguard our country from the evils of this illicit trade that comes as an affront to the welfare of small farmers and their dependents. We are committed to bring its purveyors to justice, no matter who or what they are,” dagdag ng PNP chief.

Upang masawata ang ilegal na gawain, inirekominda ng BIR ang maigting na kampanya laban dito kasama ang pagpapataw ng tamang buwis.

Ang kautusang ito ng PNP Chief ay bunsod na rin ng sunod-sunod na matagumpay na operasyon sa Sultan Kudarat, Tawi-Tawi at Zamboanga City kung saan may mga naarestong indibidwal at nakumpiskang mga peke at smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng P10 milyon.

Sa ulat ng Police Regional Office 9, nakumpiska nila sa kanilang operasyon noong Hunyo 9 hanggang 12 ang 30 master case ng Canon; 35 master case ng Thunder; 34 master case ng Dunston; 47 master case ng Berlin; isang Orange Mitsubishi Forward aluminum van (tractor head); 14 kahon ng smuggled Modern, Boston at Berlin cigarette; 25 ream ng San Diego cigarette; 10 malalaking kahon na may laman na 1,480 ream ng assorted na puslit na sigarilyo, 816 ream ng B&R cigarette; 450 ream ng ASTRO cigarettes at 100 ream ng Fort cigarette.

Pinapurihan naman ni Marbil, ang masigasig na pagtutok ng mga law enforcer at Bureau of Customs (BoC) sa mga pagpasok ng mga kontrabando sa bansa at sinabing malaki itong tulong upang masawata ang panganib na amba nito sa kalusugan ng publiko.(Allan Bergonia)