Pinapahanap ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang missing na Pinoy seaman sa Department of Migrant Workers (DMW) matapos atakehin ng rebeldeng Houthi ang barkong MV Tutor habang naglalayag sa Red Sea noong June 12.

Sinabi ni DMW secretary Leo Hans Cacdac na inatasan siya ng Pangulo na hanapin ang nawawalang seaman na naiwan sa engine room ng barko nang atakehin ng mga rebeldeng Houthi ang barko.

Mahigpit aniya ang bilin ng Pangulo na i-monitor ang 21 Pinoy seamen na nakaligtas sa pananalasa sa MV Tutor hanggang sa makabalik ang mga ito sa bansa.

“‘Yung utos ng Pangulo na hanapin ‘yung nag-isang seafarer on board the MV Tutor. The President clearly directed us to monitor the situation as well as the continuing well-being of the 21 seafarers who are now headed to a safer port,” ani Cacdac.

Sinabi ng kalihim na magkakaroon ng search operation at salvage operation sa MV Tutor bago ito hatakin patungo sa mas ligtas na pantalan.

Samantala, inaasahan namang darating sa Pilipinas ngayong Lunes ang 21 Pinoy seamen ng MV Tutor.

Ayon sa Presidential Communications Office, dumating sa Bahrain ang mga Pinoy seamen nitong Sabado at aalis pauwi ng Pilipinas nitong Linggo nang gabi. Ang mga uuwing seamen ay sasamahan ni Labor Attache’ Hector Cruz ng DMW.

Mayroon pang hawak na 17 Filipino seamen ang Houthi rebel group mula sa barkong Galaxy Leader na inatake ng mga ito noong Nobyembre ng nakalipas na taon. (Aileen Taliping)