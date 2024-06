Payroll natalo sa casino, empleyado arestado

HIMAS-rehas ang liaison officer ng isang security agency nang isugal niya at natalo sa casino ang pang-sweldo ng mga kapwa niya empleyado sa Lapu-Lapu City, Cebu noong nakaraang linggo.

Sa ulat, mahaharap sa kasong qualified theft ang suspek na si Giovanni Barcelote Borres, 35 anyos at residente sa Sitio Dao, Barangay Malubog sa Cebu City, na nakadetine ngayon sa Abellana Police Station.

Lumitaw sa imbestigasyon na inutusan si Borres noong Huwebes nang tanghali na i-encash ang mga commercial check na nagkakahalaga ng P534,329.50 para sa suweldo at advance ng mga empleyado ng Gaprotect Security Inc., na may tanggapan sa General Maxilom Ave., Cebu City.

Gayunman, hindi ito bumalik sa kanilang opisina nang araw na iyon.

Sinabi ng mga imbestigador sa Abellana police na Biyernes na nang umaga nang lumutang si Borres sa kanilang opisina para i-turn over ang natirang P163,758 cash at saka umuwi uli ng bahay.

Dahil dito, humingi ng tulong ang kinatawan ng security agency na si Roel Lebumfacil para imbestigahan ang suspek na inakusahan nila ng pagnanakaw o qualified theft.