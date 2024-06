Pag-alala sa Unsung Hero ng Pilipinas

Noong 1960s, bago ang pag-akyat nina Vishy Anand, Wesley So, at Eugene Torre, ang 7-time Philippine champion na si Rosendo Balinas Jr. ay silver medalist sa 1966 World Chess Olympiad sa Havana, Cuba sa likod ni gold winner, world Champion Mikhail Tal.

Taong 1967 napanatili niya ang PH title sa fighting draw kay world Champion Bobby Fischer na naunang tinalo ang lahat ng top 9 Pinoy champions at masters.

Undefeated champ si ‘Bali’ sa Hongkong at sa Zone 10 Singapore International Tournaments, nanguna kina Renato Naranja, Florencio Campomanes, at Singapore stars Tan Lian Ann at Lim Kok Ann. Siya pa rin ang 1968 PH champ, at undefeated king sa 1971 PH Open laban kina chess legends Ruben Rodriguez at Torre.

Si Balinas ay isang full time Jose Rizal Law student noon. Bago ang paghahari sa 1976 Odessa, USSR chessfest , nagpasikat siya sa 1975 Marlboro Chess Classic International Tourney sa pagtibag sa sikat na b3 Opening ni legend Bent Larsen at na-checkmated niya sa double Queen blitz ending.

Si Larsen ang kampeon ng Marlboro Tourney noong 1973 at 1974 sa Manila at Batangas kung saan dalawang beses niyang tinalo ang mga Pinoy champion na sina Cardoso, Naranja at Torre.

Pagkatapos ay sumulat si Larsen sa U.S. Chess Life And Review ng isang mapanghamak na ulat ukol sa kakulangan ng talento ng mga manlalarong Asyano. Ang kanyang kahiya-hiyang pagkatalo niya sa PH cat Asia’s best noon na si Balinas ay talagang matamis na paghihiganti ng Pinoy.

Ang mga gilas pa ni Balinas sa 1975 Marlboro ay ang pagdaig kay legendary Russian champ at World Championship Candidate GM Lev Polugayevski. Tinapos ni Balinas ang performance sa blitz checkmating sa isa pang WCM, Czech at US champ Lobush Kavalek.

Pero tumabla lang si Balinas sa ika-5 puwesto kabuhol si WCM GM Svetozar Gligoric habang ang noo’y unang Asyanong GM Torre tumabla sa ika-10-12.

Kagulat-gulat ang tagumpay ni ‘Bali’ sa Category 10 1976 Odessa (na tanging sina world champion Jose Raul Capablanca at US champ Reuben Fine ang mga nanalo rin). Walang talo rito ang kababayan natin laban sa mga nangungunang Russian players noon. Pinatalsik niya sa trono si Absolute Russian champ Vladimir Savon.

Isinulat ni dating co-world champ David Bronstein. “PH champion Rosendo Balinas was an unsung PH hero.” Nang panahon iyon lubhang nangangailangan ng mga bayani ang bansa.

Mula po ito kay Bobby Ang, ang magaling na journalist at PH chess writer. Isa mga sinulat niya ang Inside PH chess.

Kaya marapat lang at panahon na para kilalanin ang kabayanihan ni Balinas. Isama na sana siya sa PH chess Hall of Fame.