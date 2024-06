Nangunguna sa online poll: Kim Chiu kinakabog sina Nadine Lustre, Bea Alonzo

Nagsimula na ang online poll para sa Outstanding Asian Star ng Seoul International Drama Awards 2024.

Exciting ang nagaganap na botohan dahil ilan sa mga naglalakihang Filipino celebrity ang nominado at naglalaban para sa nasabing award.

Habang sinusulat ito, nangunguna sa nagaganap na online poll si Kim Chiu ng teleseryeng ‘Linlang’ na may 54.78% o higit sa kalahati ng lahat ng boto.

Pumangalawa ang award-winning actress na si Nadine Lustre na may 20.38% ng kabuuang boto.

Nominado siya para sa thriller series ng Prime Video na ‘Roadkillers’.

Ang lakas talaga ng KimPau love team dahil nasa ikatlong puwesto ang ka-love team ni Kim sa ‘Linlang’ na si Paulo Avelino na may 12.37% votes.

Sumunod sina Krissha Viaje at Jerome Ponce ng Viva One series na ‘Safe Skies Archer’, Bea Alonzo ng Viu original teleserye na ‘Love Before Sunrise’, at sina Dingdong Dantes at Rhian Ramos ng ‘Royal Blood’.

Malaki pa ang chance na mabago ang ranking kaya ngayon pa lang ay mega effort na sa pagboto ang mga fan, ha!

Hanggang July 14 pa puwedeng bumoto para sa Outstanding Asian Star, mag-download lamang ng Idol Champ app para makaboto.

Sa September 25 naman magaganap ang awarding ceremony na dadaluhan ng mga naglalakihang Asian stars.

Exciting! (Byx Almacen)