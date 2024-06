Murang bigas sa lahat

Nitong mga nagdaang mga linggo ay may dalawang malalaking development ang nangyari na makakatulong para tuluyang maibaba ang presyo ng bigas sa bansa.

Ang tinutukoy natin ay iyong pagkakaapruba ng National Economic and Development Authority (NEDA) Board sa pagbagsak ng tariff o taripa ng imported na bigas at ang pagpasa ng House Bill (HB) No. 10381 na mag-aamiyenda sa Republic Act (RA) No. 11203 na mas kilala bilang Rice Tariffication Law (RTL), na ang kahalintulad na layunin ay mapababa ang presyo ng bigas.

Mula sa dating 35% ay magiging 15% na lamang ang taripa sa inaangkat na bigas. Kaya sabi nga ng Department of Agriculture (DA) magbibigay daan ito para mabawasan ng ₱6 hanggang ₱7 per kilo ang presyuhan ng bigas sa darating na mga buwan.

Ang panukalang import tariff cut at ang House-approved HB 10381 ay parehong naglalayong amiyendahan ang RTL na kabilang naman sa mga hakbangin ng Pangulo para makamit ang inaasam na pagbaba ng presyo ng bigas, na pumapalo ngayon sa P50 hanggang P65 kada kilo, batay sa record ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Ayon mismo kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, inaprubahan ng NEDA Board, kung saan si Pangulong Marcos mismo ang chairman, ang bawas taripa bilang bahagi ng revised Comprehensive Tariff Program for 2024-2028, upang maibsan ang presyuhan ng bigas sa lokal na merkado.

Kaya lang meron pa ring mga grupo na kumokontra at humaharang sa panukalang ito dahil daw kapag binawasan ang tariff eh mababawasan naman daw ang mapupuntang ayuda sa mga magsasaka. Kinatatakutan ng mga tutol sa bawas taripa ang senaryong kapag bumaba ang taripa sa imported na bigas, babaha ito sa merkado at lalong mahihirapang makipagkumpetisyon ang mga kababayan nating magsasaka. At maari rin daw mabawasan ang pondong nakalaan sa P10-billion Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) na tinatag ng RTL Law para sa ayuda ng ating mga palay growers.

Ang pagbabawas ng taripa ang nakikita nating pinakamabilis na paraan sa kasalukuyan para mapababa ang presyo ng bigas upang maging abot kaya ito ng mahihirap.

Ang mga magsasaka ay kumakain din ng bigas sampu ng kanilang pamilya at buong komunidad ng mga magsasaka sa bansa. Kaya naman kung bababa ang presyo ng bigas dahil sa bawas taripa, makikinabang din ang ating mga magsasaka.

Natatakot ang mga grupong ito na ang bawas taripa ay magiging daan din para lumiit ang collection para sa RCEF.

Sa ilalim ng RTL, ang RCEF kung saan P10 bilyon ang taunang inilalaan para ayuda sa farm machinery, fertilizer at binhi, pautang at rural extension work.

Walang dapat ipangamba ang mga kritiko dahil sa panukala ng Kamara, palalawakin pa ang RCEF at itataas ang taunang budget nito mula P10 bilyon na gagawing P15 bilyon. At isa pa, mataas pa rin ang koleksyon ng Bureau of Customs (BOC). Noong 2023 nga ay umabot sa P29 bilyon ang nakolekta nitong taripa. At ngayong Mayo pa lamang ng taong ito ay nasa P16 bilyon na ang koleksyong taripa sa imported rice.

Kaugnay nito, tinaasan ang budget ng DA. Dahil nga committed si Pangulong Marcos na tulungan ang mga magsasaka, dinagdagan ang badyet ng DA para mapaglaanan nang husto ang mga magsasaka.

Sa panukala ng DA, mahigit doble ang kanilang taunang budget na aabot sa mahigit P500 bilyon sa 2025. Sa pondong ito, P294 bilyon ang ilalaan para sa palay subsector. Suportado po ng inyong lingkod ang panukalang budget hike na ito sa DA.

Bukod sa pagkontra dapat din sigurong magbigay ang mga kritiko ng alternatibong paraan kung paano mapapababa ang presyo ng bigas nang hindi magbabawas sa taripa. Hindi puwedeng lakas lang ng boses ang gagawin ng mga kontra sa panukala sa pagsasabi ng mga negatibong idudulot ng bawas taripa. Kailangan may counter proposal silang ihahatag. Kung sila ay may reklamo, sana may solusyon din silang ihahain.

Sa pag-amiyenda sa RTL kung saan isa po ang inyong lingkod sa co-author ay layon din nating ibalik ang trading function ng National Food Authority (NFA) pati na ang awtoridad nito na umangkat ng bigas bilang last resort kapag masyadong mataas ang presyo ng lokal na bigas.

Ang importante sa ngayon ay mapababa po natin ang presyo ng bigas dahil isang paraan ito para maibaba at makontrol ang inflation na muling lumobo ngayong taon.

Para sa mga pinakamahihirap na kababayan natin, ang kanilang kinikita ay napupunta sa pagkain lalo na sa bigas. Ang poorest of the poor na nasa 30% ng populasyon ay apektado talaga ng inflation. Kaya kung maibaba natin ang presyo ng bigas mas makokontrol ang inflation at mas lalaki ang porsyento ng kanilang mga income that they can use to buy other essential stuff.

Tulad nga ng sinabi ng ating Finance Secretary Ralph Recto, ang pagbaba ng inflation rate sa pamamagitan ng rice tariff cut ay magiging daan sa pagbaba rin ng interest rates. Kasunod nito mas magiging masigla ang ekonomiya. Mas magkakaroon ng maraming trabaho, mas maraming kababayan natin ang kikita at mas marami silang pambili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan lalo ng pagkain.

Kaya sana ang Senado sa pagbalik namin sa July ay unahing trabahuhin ang pag-amiyenda sa RTL. Unahin muna nating maibaba ang presyo ng bigas dahil kung mababa ang presyo ng bigas, ang ibang budget ng mga kababayan nating mahihirap ay mailalaan pa nila sa iba pa nilang pangangailangan na mas magpapagaan ng kanilang buhay.