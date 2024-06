MJ Melendez tumikada ng grand slam vs LA Dodgers

NAGPALIPAD si MJ Melendez ng grand slam sa 12th pitch lang, at kinubabawan ng Kansas City Royals ang Los Angeles Dodgers 7-2 Sabado ng gabi.

Nilista ni Royals starting pitcher Seth Lugo ang pangalan bilang unang 10-game winner ng American League sa 149th Major League Baseball 2024 regular season.

Pinuno ng Kansas City ang bases sa three straight walks na binigay ni Blake Treinen. Foul ball ang unang anim na sunod na pitch na hinambalos ni Melendez, naging full count nang bumato ng cutter si Treinen.

Nagbigay ng isa pang cutter si Treinen, mataas ng konti sa strike zone at lumagutok sa bat ni Melendez. Naglayag ang bola ng unang career grand slam ng Royals catcher/right fielder paalpas sa right-field wall para sa 5-2 lead.

“He threw a lot of pitches that inning,” ani Melendez ukol kay Treinen. “So I was able to get the tail end of it. He might not have been as sharp as he was against other hitters.”

Dalawang run at anim na hit ang bnigay ni Lugo sa six innings. (Vladi Eduarte)