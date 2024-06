Maris Racal, Anthony Jennings nabunyag bagong endorsement

Hindi makapaghintay ang ilang netizen sa teaser post ng isang kilalang chicken inasal store kung sino ang mga bago nilang endorsers.

Sa artcard kasi sa nasabing social media post ay anino lang ng kanilang mga bagong endorsers ang makikita.

Ang dami ngang fan groups ang humula na baka ang mga idol na nila ang mga endorser kaya naman ‘yung iba ay gumawa ng paraan para ma-reveal na kung sino ang mga ito.

So ang ginawa nila ay dinownload nila ang nasabing artcard at gamit ang brightness feature ng kanilang mga photo editor ay na-reveal ang mga mukha ng endorsers na sina Maris Racal at Anthony Jennings.

Maski nga sa endorsement ay makulit pa rin ang dalawa na very character nila sa serye na sina Snoop at Irene.

Na-reveal nga kasi sa artcard na may barbecue na kinakagat si Anthony na akmang aagawin naman ni Maris.

Tuwang-tuwa siyempre ang mga MaThon fan na may bigating endorsement agad sina Maris at Anthony after ng teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

May ilang MaThon fans din ang natupad ang wish nila sa nasabing inasal brand na kunin sina Maris at Anthony na endorsers dahil nga bagay ang personality ng dalawa sa nasabing brand.

Maliban sa official launch bilang endorsers ng MaThon ay inaabangan na rin ng mga fan ang pagsasama nila at ng BarDa love team nina Barbie Forteza at David Licauco sa upcoming episode ng ‘Bida/Bida’ ng Netflix Philippines kung saan sila ang mag-iinterview sa isa’t isa.

Exciting!