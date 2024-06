Marian, Andi madamdamin Father’s Day message kina Dingdong, Philmar

Pabonggahan ang mga artista, celebrity sa pagbati sa kanilang mga asawa, tatay, ngayong Father’s Day.

Kunsabagay, tuwing Mother’s Day naman, patalbugan din ang mga kalalakihan sa pagsurpresa sa kanilang mga asawa, lalo na sa kanilang mga nanay.

At siyempre, bongga ang Father’s Day message ni Marian Rivera kay Dingdong Dantes.

“To my wonderful husband on Father’s Day, thank you for being an amazing father and for always putting our family first. You are my rock and my best friend, and I love you more each day. Happy Father’s Day, mahal ko!”

Na sinagot naman ni Dingdong ng, “Thank you, my love!”

Siyempre, hindi rin pinalampas ni Andi Eigenmann ang ‘Araw ng mga Ama’ para pasalamatan, purihin ang kanyang partner na si Philmar Alipayo.

“One of my favorite versions of you, is you as a papa, and the best guide tour for your kids.

“Took this candid on one of our nature walks in Indonesia.

“Every nature walk is educational and entertaining, and that’s what make the kids always so interested in it. Thanks to you.

“We never even have to use Google because you already know it all, and that’s what makes me feel that we are so lucky.

“Happy Father’s Day @chepoxz (Philmar)!” makabuluhang mensahe ni Andi sa kanyang mahal.

Na sinundan pa niya ng mensahe sa IG wall na, “Happy Father’s Day. I’ll always be excited about having you as my co-parent, and my partner in life.”

Siyempre, binati rin ni Andi ang kanyang second dad, si Gabby Eigenmann.

“Happy Father’s Day @gabbyeigenmann. My brother bear! Second dad! Dading! Love you!”

Samantala, aliw naman ang paalala ni Joey de Leon sa mga nanay ngayong Father’s Day.

“Mga mothers, wag niyo muna bungangaan mga mister niyo. Bigay niyo na itong araw na ito sa kanila,” sabi ni Henyo Master ng ‘Eat Bulaga’.

Oh, Happy Father’s Day po sa lahat ng mga tatay, pati na rin sa mga hindi naman tunay na tatay, pero ginawa ang lahat para pasayahin ang mga bata, kahit hindi nila mga anak.

Bongga! (Dondon Sermino)