Maagang edukasyon

Sa ginawang pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education (Edcom II), napag-alaman na maraming batang Pilipino ang hindi nakikinabang sa mga benepisyong dala ng early childhood education.

Ang early childhood education ay karaniwang alam natin sa tawag na ‘preschool o pre-kindergarten learning’ kung saan ang mga batang 3 to 4 years old ay sinisimulan nang turuang magbasa at magsulat. Kasama rin sa mga aktibidad nila sa preschool ang paglalaro kasama ang iba pang bata at pagsasanay sa kanilang makahalubilo ang ibang tao.

Ayon sa datos na nakalap sa taong 2022, may 20 porsyento lamang o isa sa bawat limang batang Pilipino na 3 to 4 years old ang nakapag-enroll sa preschool.

Nakakalungkot ang findings na ito dahil malaking kawalan sa mga bata pagdating sa kanilang edukasyon kung hindi sila nakapasok sa preschool.

Ilang pag-aaral na ang nagpakitang ang mga batang hindi nakapag-enroll sa preschool ay malaki ang tsansa na mag-drop out sa eskwela at may mababang tsansa na makapagpatuloy sa mas mataas na pag-aaral.

Ayon sa ginawang analysis ng UNICEF noong 2019, ang pagpasok sa preschool ng bata ng kahit isang taon lamang ay malaki ang benepisyong makukuha pagdating sa pagiging bihasa sa pagbasa at pag-aaral ng mathematics kung siya ay nasa elementary at high school na.

Isang masaklap na natuklasan ng Edcom II ay ang kakulangan ng kaalaman ng mga magulang—mahirap man o maykaya–sa kahalagahan ng early childhood education.

Sa panig ng mahihirap na pamilya, kung gusto man nilang makapag-preschool ang anak ay hindi naman nila kaya ang gastusin, at kulang din ang mga magtuturo sa mga libreng daycare center ng gobyerno.

Bilang isang bahagi ng solusyon sa problemang ito, naghain ang inyong Kuya Pulong ng House Bill 8069 na ang layunin ay makapag-aral sa preschool ang mga bata na mula sa mahihirap na pamilya.

Nakasaad sa bill na dapat ay makapagpatupad ng early learning program ang bawat lungsod at munisipalidad sa bansa.

Umaasa tayong maipapasa ang panukalang batas na ito para matiyak ang maganda at matatag na kinabukasan ng mga kabataang Pilipino.

Sasamantalahin na rin ng inyong Kuya Pulong ang pagkakataong ito para magpasalamat sa patuloy na tiwala at matibay na suporta sa atin ng mga Dabawenyo.

Pinakita nila ito sa muli nating pagiging top performing congressman sa Davao Region sa survey na isinagawa ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) para sa first quarter ng taong ito.

Ang inyong Kuya Pulong ay nakakuha ng mataas na 87.3 percent job satisfaction rating sa ‘Boses ng Bayan’ survey ng RPMD noong March 18 hanggang 24.

Makakaasa kayong patuloy pang pag-iibayuhin ng inyong Kuya Pulong ang paghahatid ng taos-pusong tulong, mga makabuluhang proyekto at tapat na serbisyo sa mga Dabawenyo.

Muli, daghang salamat sa inyong padayong pagsuporta kanako.