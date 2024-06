PARA sa kaalaman ng lahat, isang bandila ang natagpuan sa ilalim ng kama ni Gen. Emilio Aguinaldo nang namatay siya noong 1964.

Dinala ng kanyang bunsong anak na si Christina ang nasabing bandila sa isang bungalow sa Happy Glen Loop sa Baguio City noong 1985.

Kalaunan tinawag ang bungalow na Aguinaldo Museum. Napuno rin ito ng iba pang gamit ni Aguinaldo.

Ngunit ang hangad ng mga taga Baguio ay mabigyan ang bandila ng natatanging pagkilala dahil na rin sa koneksyon nito sa siyudad.

May 40 taon na ring nasa Baguio ang bandila.

“The flag was initially part of the first set of heritage properties and artifacts [that] we wanted to document but we could not get permission. It may have been because the owners [of the museum] were not here in Baguio at the time,” ayon kay Rosella Bahni, isang Ibaloy teacher, sa ulat ng Philippine Daily Inquirer.

Paniniwala naman ng dalawa sa mga apo ni Aguinaldo na sina Emilio Aguinaldo Suntay III at kapatid nitong si Nenita Suntay-Tanedo, ang bandila sa Baguio ay siya ring bandila na iwinagayway ng kanilang lolo noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite matapos magwagi ng mga Filipino laban sa mga Kastila.

Si Aguinaldo rin ang nagdisenyo ng unang watawat ng Pilipinas na gawa sa silk at cotton at tinahi ito Marcela Mariño Agoncillo kasama ang anak na si Lorenza at ang kaibigan ng huli na si Delfina Herbosa Natividad at pamangkin ni Jose Rizal.