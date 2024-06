Kathryn sini-ship din kay James Reid

Ang bongga naman ni James Reid at siya ang napili at naimbitahan ng luxury brand na Gucci para um-attend ng Men’s Fashion Week from June 15-19, 2024 sa Milan, Italy.

Lumalabas na si James ang representative ng Philippines sa unveiling ng Spring/Summer 2025 men’s fashion collection ng Gucci sa Milan.

Bigatin ang mga makakasama ni James sa nasabing event. For sure, hindi magpapakabog ang Pinoy pride sa mga counterpart niyang brand ambassador din ng Gucci na sina Thai Superstar and award-winning actor-singer na si Billkin (siya ang bidang aktor sa phenomenal box-office hit movie sa bansa na ‘How To Make Millions Before Grandma Dies’), at ang sikat na Chinese actor-singer na si Zhou Yiran.

Pare-parehong singer-actor at fashionista ang tatlong Asian Superstars, ha! Pero hiling ng fans at netizens, sana raw tulad nina Billkin at Zhou, na very active sa acting at singing careers nila, ay tutukan na rin ni James ang kanyang acting career, mapa-teleserye man ito o pelikula.

Miss na miss na raw nila makitang umaarte sa screen ang boyfriend ni Issa Pressman. Magaling umarte si James at kayang-kaya niyang makipagtalbugan sa akting.

Abangers nga ang netizens sa matinding comeback acting project ng Aussie/Pinoy heartthrob at para naman daw hindi lang sa mga sosyalang event sa Pilipinas at ibang bansa nila nakikita ang ex-boyfriend ni Nadine Lustre, ‘noh?!

Kahit pa nga very active naman ang singing career ni James ay mas bet pa rin talaga ng mga faney na makita siyang umaarte.

May mga netizen pa na nagsa-suggest sa tambalang James at Kathryn Bernardo. After Daniel Padilla at Alden Richards nga raw ay swak na swak din ang KathJam.

Actually, saksi ako na noon pa man ay mayroon na ring followers as love team sina Kath at James, kahit hindi pa sila nagtatambal ever.

Noong 2017, sa grand opening ng KathNails, nail salon ng mga Bernardo kung saan ako ang Marketing Manager, shookt kaming lahat sa salon nang may dumating na yellow roses floral arrangement na galing sa fan group ng dalawa.

Pinaalam namin ito sa mag-inang Kath at Mommy Min at nagulat din sila pareho pero thankful pa rin sa effort at suporta ng fans. Bongga di ba?!

Magandang project nga ‘yung Kath at James. Why not? Pareho silang magaling umarte at mukhang may chemistry rin naman sila together di ba?