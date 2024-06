Kasambahay tatakas sa amo, bumulusok mula bubong tigok

PATAY ang isang 36-anyos na babaeng kasambahay nang mahulog ito sa bubong ng warehouse habang patakas sa kanyang amo sa Lucena City, Quezon noong Sabado.

Kinilala ang biktima sa alyas na Marites, residente sa Sitio Abukaduhan, Barangay Munting Parang, Tagkawayan, Quezon.

Ayon sa report ng Lucena police, nais na nitong umalis sa kanyang pinaglilingkurang pamilya na may-ari ng Lucena Mabuhay Lumber & Hardware pero sa hindi matukoy na dahilan ay mas ginusto pa nitong tumakas kaysa magpaalam sa mga amo.

Para makalabas ang biktima, umakyat ito sa ikalimang palapag ng bahay na katabi ng warehouse at mula sa terrace ng bahay ay naglakad ito sa bubong ng warehouse na matatagpuan sa Barangay Dupay, Lucena City.

Gayunman, napatapak umano ito sa fiberglass at transparent na bubong na biglang bumigay.

Nahulog ang biktima mula sa nasa 18 metrong taas ng bubong at bumagsak sa semetadong flooring sa loob ng warehouse.

Dead on the spot ang biktima.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. (Ronilo Dagos)