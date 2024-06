Prayoridad ng Kamara de Representantes na maaprubahan ang panukalang budget para sa 2025, ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Sinabi ni Romualdez na inaasahan na isusumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang 2025 National Expenditure Program pagkatapos ng State of the Nation Address (SONA).

“‘Yun ang pinakama¬bigat at pinakamalaking legislation,” sabi ni Romualdez.

Ayon sa mga ulat, aabot sa P6.2 trilyon ang ipapanukalang budget ng administrasyong Marcos sa 2025.

Ang budget ngayong taon ay P5.768 trilyon. Ang 19th Congress ay magbubukas sa Hulyo 22, ang kaparehong araw kung kailan ang SONA ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ayon kay Romualdez patuloy na popondohan ng Kamara ang mga programa na makatutulong sa mga bulnerableng sektor ng lipunan.

Noong Biyernes, pumunta si Romualdez sa Tiaong, Quezon para dumalo sa event ng mga magsasaka kasama na ang pagbibigay ng ayuda sa mga ito. (Billy Begas)