Jayson Tatum, Boston Celtics tatapusin na Dallas Mavericks

MATINDING bigwas ang inabot ng Boston Celtics sa Game 4 ng NBA Finals sa Dallas – 122-84 rout noong Biyernes.

Natapos sa 10 laro ang franchise record winning streak ng Celtics sa postseason.

Maalat si Jayson Tatum, 4 of 10 lang sa field (1 for 4 sa 3s) tungo sa 15 points. Tig-10 points lang ang kinaya nina Jaylen Brown at Jrue Holiday.

Tambak na ng 26 sa halftime ang Boston. Final result na lang ang hinihintay, nilabas na ni coach Joe Mazzulla ang kanyang Celtics starters 3:18 pa sa third quarter habang lamang ang Mavericks ng 36 na namaga hanggang 48.

Ni hindi nga nag-alis ng warmups si 7-foot-2 center Kristaps Porzingis, scratch na sa lineup bago ang tipoff dahil sa leg injury.

Sa bukana ng second half, binutata ni Daniel Gafford ang step-back 3 ni Tatum. Pabagsak ang Celtics forward, napituhan pa ng foul nang mapahawak kay Gafford.

“It happened, we can’t change it. We had a bad night,” pakli ni Tatum. “We always say you lose by two or you lose by 30, they all count the same.”

Sa halip na itaas na ang record 18th NBA title, natikman ng C’s ang worst loss sa Finals.

Pagkatapos ng final buzzer, outrebounded ang Boston 52-31 at nabugbog sa points in the paint 60-26.

Kagandahan, abante pa ang Celtics sa series 3-1. May tsansa muli silang tapusin ang series sa sariling teritoryo sa TD Garden sa Game 5 sa Martes, araw sa Manila. (Vladi Eduarte)