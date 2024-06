PAMBIHIRANG imbensyon ang aliw na paandar sa isang TikTok video na ini-upload ni @chirwenestoon.

Hindi kasi ito pangkaraniwang ballpen na mano-mano mong gagamitin para sa pagsulat kundi mala-sci fi ballpen na de-saksak para mapabilis ang pagsulat!

Ganap na ganap si Chirwen sa kaniyang paandar na tila totoo nga ang nakakaaliw na eksena niya sa ballpen!

Makikita kasi sa video ang pagsaksak niya sa ballpen na tila kinonekta gamit ang sirang wire at kunwari ay napabilis pa ang kaniyang pagsulat! Kaya naman aliw na aliw talaga dagdag pa ang seryosong mukha nito na tila proud sa kaniyang ‘imbensyon’!

Nag ala -the flash ang ballpen at malalaking nagsulat sa kaniyang notebook!

Kaya naman maging ang mga netizen, naaliw na rin sa imbentong ito ni Chirwen!

“ Electric ball pen,” pagpangalan ni lexx sa imbento ni Chirwen.

“Hirap pag online ‘di mo mataga,” saad ng isa!

“ The design is very human,” dagdag pa ni Gyrados.

Umabot na nga sa tumataginting na higit 38 million view ang paandar na imbensyon ni Chirwen at pinusuan na rin ng nasa 1.6 million user!

Oh diba, maraming nabudol sa imbensyon ni kuya! Ikaw, bibili ka ba sa high tech ballpen na ito? Comment na! (MJ Osinsao)