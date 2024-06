Enrique Gil nambulabog sa Taiwan

Ang bongga lang na biglang binulabog ni Enrique Gil ang Taiwan.

At bongga rin, na biglang-bigla nagti-trending si Enrique sa X (Twitter) at iisipin mo nga na may nakakalokang eksena sa buhay niya.

Pero `yun nga, trending si Enrique dahil sa eksena niya sa Taiwan, na kasama ang mga Pinoy, na sa tingin ko ay doon nakatira, o nagtatrabaho.

Mapapanood nga sa Facebook ni Boem TwentyNine ang mga video kung paano biglang-bigla ay dinumog si Enrique sa Ximending (kilalang hub of youth culture, na dinadayo talaga ng mga turista at mga local).

Maririnig mo nga ang malalakas na sigawan ng pangalan ni Enrique. At kanya-kanyang lapit talaga ang mga Pinoy sa Taiwan para makapagpa-picture sa kanya.

“Uy, kapogi! Walang pores!” ang maririnig mong chika pa sa video.

At nakaka-touch din na habang pinalilibutan si Enrique ng mga Pinoy, sabay-sabay rin silang sumigaw ng ‘Philippines! Philippines’!

Sabi nga, bukod sa Hong Kong, marami ring Pinoy sa Taiwan. At sana nga raw ay ma-feature rin si Enrique sa mga news or website sa Taiwan.

Aliw nga ang video dahil may hawak ding camera si Enrique na kinukunan ang paligid.

Anyway, nasa Taiwan si Enrique, kasama si MJ Lastimosa, para sa shooting ng ‘Strange Frequencies at Haunted Hospital’.

“Ang daming nagpapa-picture kay Enrique, naiwanan tuoly siya, sinundo pa ng Taiwan crew. Fan service at its best.”

“Spotted Enrique in Taiwan. Quen is shooting for his upcoming horror movie with working title SFHH. Kapogi ni Enrique.”

“May isang guwapong vlogger na pinagkaguluhan sa Taiwan. Iba talaga si Enrique.”

“Enrique Gil as live streamer. Ang guwapo. Yaaaaah! Let’s go.”

“Philippine represent. Enrique Gil spotted in Ximending filming his new movie.”

“Enrique with lucky fans. Sana all nakasama si Enrique sa Taiwan.”

“Quen and MJ Lastimosa are co-stars in the upcoming horror movie. Kagwapo talaga ni Enrique.”

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)