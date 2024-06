Dapat siyasatin ng mga awtoridad ang umano’y secret anti-inoculation campaign ng United States (US) military upang mapagdudahan ang kaligtasan ng bakunang sinuplay ng China sa Pilipinas, ayon sa isang opisyal ng Department of Health (DOH).

Itinulak ito ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo matapos lumabas ang special report ng Reuters hinggil sa naging kam-panya umano ng US Pentagon sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

“The findings by Reuters deserve to be investigated and heard by the appropriate authorities of the involved countries,” diin ni Domingo nitong Linggo.

Ayon sa report, nagsimula raw ang anti-vaccine campaign noong 2020 at kumalat sa Southeast Asia bago pinatigil sa kalagitnaan ng 2021. Ang kampanya ay ginamitan daw ng kombinasyon ng fake social media accounts sa maraming platforms upang manakot sa bakunang gawa ng China.

“Through phony internet accounts meant to impersonate Filipinos, the military’s propaganda efforts morphed into an anti-vax campaign. Social media posts decried the quality of face masks, test kits, and the first vaccine that would become available in the Philippines – China’s Sinovac inoculation,” ayon pa sa report.

Ang Sinovac ang unang anti-COVID vaccine na pinagamit ng Duterte administration bago dumating sa bansa ang ibang brand tulad ng Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Gamaleya at iba pa.