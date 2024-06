Dindin Manabat walang kawala sa Akari Chargers

HINDI pa binibitawan ng pamunuan ng Akari at NxLed ang manlalaro na si Aleona Denise ‘Dindin’ Santiago-Manabat.

Nabuksan ang ilang usapin sa mga miyembro ng dalawang koponan kaugnay ng nalalapit na pagbabagong magaganap para sa susunod na komperensiya ng Premier Volleyball League (PVL).

“Walang nagko-confirm sa amin,” giit Linggo ng isang opisyal, na may kaugnayan sa dalawang magkapatid na koponan pero ayaw lang magpapangalan.

Reaksiyon niya ito sa kumalat sa social media sa paglipat ni Santiago-Manabat patungo sa Choco Mucho.

Ang pinaglalaruan ni Santiago-Manabat sa kasalukuyang Power Chargers ang kapatid ng Chameleons.

Isang post ng asawa ng balibolista na si Chico sa Instagram ang makikita ang isang kuwago na kulay ube at nakakabit sa @dindinquickersantiago na nagbibigay ng clue at pinagbasehan sa posibleng paglipat ng mahusay na middle blocker at dating manlalaro ng National University sa Flying Titans.

Gayunman, inalis na ang post sa nasabing socmed site makaraan ang ilang oras lang.

Nabuksan naman ang mga diskusyon sa paglilipat ng manlalaro nang umugong ang nakatakdang pag-transfer niya sa NxLed kapalit ni Ivy Lacsina pati na rin sa posibleng pag-recruit dito ng Choco Mucho lalo sa nalalapit na 1st PVL Draft 2024.

“Wala pang mga Uniform Player’s Contract sa PVL kaya nga nagugulat na lang ang PVL pero sa October gagawin na yata or shortly before or after the PVL draft,” hirit pa ng opisyal.

Nakatakda rin ang PVL na maglagay ng salary cap para maging balance ang lakas ng bawat team sa nalalapit na Reinforced Invitational Conference.

Ang PVL ay pag-aari ng Sports Vision Management Group, Inc. na ang mga pinuno ay si Richard ‘Ricky’ Palou, Tony Boy Liao at Sherwin Meneses. (Lito Oredo)