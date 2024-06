Dawin Laylo, Paulo Bersamina liyamado sa Parañaque rapid

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa sina Olympiad veterans Grandmaster Darwin Laylo at International Master Paulo Bersamina sa June 2024 Axe Brand Universal Oil Rapid Chess Tournament na sisiklab sa Sabado (June 22) sa Parqal Mall, Macapagal Blvd., Tambo, Paranaque.

Top seeded si Bersamina na may rating na 2380 habang No. 2 si Laylo na may 2236, pero inaasahang mapapalaban ang dalawang woodpusher dahil kasali rin ang ilang mga tigasing manlalaro ng bansa.

Kabilang dito sina National Master Giovani Mejia, Woman IM Kylen Joy Mordido, WNMs Cherry Ann Mejia at Ma. Elayza Villa, at Arena GM Gavin Lloyd Ong.

Gayundin sina Arena Fide Masters Kirk Anthony Vidad at Rommick Pillos, Paul Matthew Llanillo, Robert Stephen Co, Glesit Marie Tatoy at iba pa.

Oorganisahin ito ng Kaizen Knights CD Chess Club kung saan ipatutupad ang seven rounds Swiss system at may time control na 12 minutes plus three seconds increment simula move 1.

Walang pang pairings pero tiyak na naghahanda na ang mga kalahok sa asinta sa korona at prize money ng one-day chessfest. (Elech Dawa)