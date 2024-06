TUMATAGINTING na ₱7,000,000.00 ang ipamimigay ni dating Ilocos Sur Gov. Luis “Chavit” Singson sa nalalapit niyang kaarawan.

Sa Facebook post ni Singson, ibinahagi niyang idineposito na niya ang pera upang ipakitang lehitimo ang kaniyang pa-online raffle.

Nilinaw naman niya na hindi lang isa ang mananalo at mag-uuwi ng P7 milyon.

“This year, magpapa-raffle ako ng ₱7 million. Ipapakita ko sa screen, naka-live,” aniya.

Nasa 600 katao ang puwedeng mag-uwi ng ₱10,000 bawat isa at isang tao naman ang mapalad na maaambunan ng ₱ 1,000,000.

“₱6 million na tig-₱10,000 plus ‘yung isang ₱1 million, so ₱7 million lahat,” ani Singson.

Ayon kay Chavit, para makasali sa raffle, kailangang mag-download at mag-sign up sa “e-Gracia,” na isang digital wallet na kagaya ng GCash at Maya at available ito sa Play Store para sa mga Android user at App Store naman sa mga Apple user.

Kung sakaling may account na, kailangan lang sagutin ang isang registration form. Kailangang may account ang sasali dahil doon ipadadala ang premyo kung sakaling mabunot.

Sa Hunyo 21 gaganapin ang naturang online raffle. (Vince Pagaduan)