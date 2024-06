Nilinaw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) na hindi nila itinuturing sa ngayon na person of interest ang dating special assistant ni dating Presidential Spokesman Harry Roque sa isang scam hub na sinalakay ng mga awtoridad sa Porac, Pampanga kamakailan.

Ito ay matapos makakuha ang mga operatiba ng PAOCC ng dokumentong may pirma ni Roque sa sinalakay na mga gusali ng scam farm sa Porac.

Sinabi ni PAOCC spokesman Dr. Winston Casio na sa ngayon ay walang criminal value ito sa kanilang ginagawang imbes-tigasyon. Binigyang-diin ng opisyal na ang iniimbestigahan nila ay ang mga opisyal at incorporators ng Lucky South 99 at hindi ang special assistant ng dating tagapagsalita ng Malacañang.

Wala aniya silang intensiyon na bigyan ng malisya si Atty. Roque mula sa nakuhang endorsement ng kanyang dating special assistant dahil ang tinututukan ng komisyon ay ang mga utak at nagpapatakbo ng scam farm sa bansa.

“I wouldn’t want to impute malice on Atty. Roque because it would be unfair to Atty. Roque at face value,” dagdag ni Casio. (Aileen Taliping)