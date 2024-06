Angeline Quinto may sweet message sa mister

Ang sweet ng pa-Father’s Day message ni Angeline Quinto sa mister niyang si Nonrev Daquina.

“To my favorite person, Happy Father’s Day Babe.

“Thank you for everything you do.

“Thank you for always protecting me and Sylvio.

“I celebrate you today and everyday, Babe.

“We love you so much.

“Wishing all the amazing Dads out there a Happy Father’s Day.”

Aminado nga ang Kapamilya singer-actress sa sobra niyang pagmamahal sa kanyang mister.

Kahit nga may ibang nang-iintriga kay Nonrev dahil sa pagkakaroon nito ng mga anak sa dalawang unang babaeng nakarelasyon ay pinagtatanggol ito ni Angeline.

Actually, nagpahayag pa nga si Angeline na in the future ay gusto niyang makilala rin ng anak nila ni Nonrev na si Sylvio ang mga kapatid nito sa ama. (Jun Lalin)