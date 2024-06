Anak ni Michael V pinasok na rin showbiz

Super proud ang Kapuso young star na si Brianna Bunagan sa tatay niyang si Michael V.

Panay nga papuri bilang best daddy ang ikinuwento niya sa amin tungkol sa Kapuso comedian.

Super unique raw ang relationship nilang mag-ama. Hands on tatay si Bitoy sa mga anak niya.

Ang versatile actor ang madalas sumusundo kay Brianna sa school kapag late itong nakakauwi dahil sa mga school activities, rehearsals, at theater plays sa Ateneo de Manila University.

Ayon pa kay Brianna, noon pa man ay supportive na sa acting career niya sa Ateneo ang kanyang tatay. Proud na proud daw ito everytime may show or play siya sa school. Super flex nga raw ito sa social media ng mga achievements niya as a student and as an artist.

At ngayong nasa GMA-7 na rin siya, mas tutok nga raw sa career niya si Bitoy. Alam daw kasi ng ama niya na nag-e-enjoy siya sa pag-arte.

Hindi lang galing sa pagpapatawa ang namana ni Brianna sa super creative father niya ha, maging ‘yung talent sa pagsusulat ng kanta ay nakuha niya kay Michael V.

Excited na nga si Brianna sa ilalabas niyang kanta under GMA Playlist na siya mismo ang sumulat.

Tuwang-tuwa rin ang aktres-singer sa bago niyang endorsement, proud siyang mapabilang sa listahan ng mga dumaraming brand ambassadors ng iSkin Aesthetic Lifestyle.

Nitong Huwebes nga ay pumirma siya ng kontrata sa nasabing beauty and lifestyle clinic kung saan nakasama niya ang ilang young Kapuso artists and at ang award-winning seasoned actress na si Chanda Romero.

For sure, proud na proud na naman si Michael V sa bagong achievement ng kanyang anak.

Bongga! (Ogie Rodriguez)