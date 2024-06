Alvin Guce, King Tiger pasinghot ng alikabok

PINANIS ni King Tiger ang mga katunggali nang pumoste ng wire-to-wire win sa Philippine Racing Commission (Philracom) Rating Based Handicapping System nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Kumaripas sa largahan, sinakyan siya ni 2023 Philippine Sportswriters Association, (PSA) Jockey of the Year awardee John Alvin Guce.

Tatlong kabayo ang lamang ni King Tiger sa pumapangalawang si Grand Laughter sa kalagitnaan ng karera habang malapit na tersero si Mae Bell.

Hindi nagbago ang bentahe nang nasa unahan sa far turn pero si Mae Bell na ang nasa segundo puwesto.

Lumapit si Mae Bell sa huling kurbada pero muling lumayo si King Tiger sa rektahan at tinawid ang meta na tatlong kabayo ang agwat.

Pangalawa si Mae Bell, tumersero si Krugerrand at pang-apat si Glamour Girle.

Nagrehistro ang winning horse ng 1:25.6 minuto sa 1,400 meters race upang hamigin ang P7K. Napunta ang P2K sa second na si Mae Bell at P1K sa third na si Krugerrand.

Kumubra rin ang winning horse owner ng P11K added prize, habang may P4,500 ang breeder ng nanalong kabayo, P1K sa 2nd at P500 sa 3rd. (Elech Dawa)