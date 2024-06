Allein Maliksi, Raymond Almazan umaray sa mga negatibong balita

HINDI maiwasan, pero ang mga veteran na sina Raymond Almazan at Allein Maliksi ang naging barometro ng Meralco kontra San Miguel Beermen sa PBA Philippine Cup Finals.

Bago ang Game 6 nitong Linggo ng gabi, angat sa series 3-2 ang Bolts. Abot-kamay nila ang kauna-unahang titulo ng prangkisa, sa all-Filipino pa.

Nag-average si Maliksi ng 15 points sa mga panalo sa Games 1 (93-86), 3 (93-89) at 5 (92-88). Pumupukpok ng 13-point 8-rebound average si Almazan sa tatlong win.

Kung maganda ang kontribusyon ng dalawa, kasama si Bong Quinto, panalo.

Pagkatapos ng Game 5 win, sumalag si Maliksi sa mga nababasa.

“Nakaka-challenge. Kasi ‘pag maganda laro mo, maganda ‘yung writeups,” hugot ng gunner sa postgame press conference sa Smart Araneta Coliseum. “Pero ‘pag nag-struggle ka, may mababasa kang masakit sa writeups.”

Chinallenge aniya ang sarili para maging beteranong lider ng team. Bumitaw siya ng 10 of 17 sa field, may dalawang tres tungo sa 22 points, 5 rebounds, 1 assists, 1 block kontra nag-iisang turnover sa halos 27 minutes.

Malaking ayuda ‘yun kay Chris Newsome, pinaka-consistent sa Bolts manalo o matalo.

“Nag-usap kami ni Raymond, ni Bong, nakita namin ‘yung article,” litanya ng 36-year-old guard/forward. “Sabi namin, step-up tayo kasi … minsan struggle ka. Maganda ‘yung nilalaro ng team, eh. Kahit nag-struggle ako, I’m giving way sa teammates ko. Maganda nilalaro ni Bong, maganda nilalaro ni Chiff Hodge. ‘Nung isang game naman si New (Newsome) maganda nilalaro. Give way lang, give-and-take. So ayan nakuha namin, nag-step up kami nina Raymond, Bong.” (Vladi Eduarte)