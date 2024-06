Alfred Vargas aminadong nasaktan sa MMFF

Hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ng paghihinayang and actor-public servant na si Alfred Vargas na hindi nakapasok sa nagdaang MMFF 2023 ang prinodyus niyang pelikula, ang ‘Pieta’, the same film that gave him his first FAMAS best actor trophy.

Ang “Pieta” ay tungkol sa mag-inang nagkita after 25 years matapos makulong ang anak (played by Alfred). No less than the Superstar Nora Aunor ang gumanap bilang ina dito.

“I’ll be honest, nasaktan ako na hind ito nakapasok sa filmfest kas I believe in this movie and many other people believe in this movie. Masakit po,” pagtatapat niya. “But accepted ko na rin ‘yong fact na if it’s not impossible, it’s very, very hard to be included in the MMFF. Para ka talagang dumaan sa butas ng karayom.”

Pero naka-move on na raw siya kahit papaano. He consoles himself with the fact na naka-ilang MMFF experience na rin naman daw siya.

“Pero tutal I’ve had my share of the MMFF, ‘yang mga ‘Bridal Shower’ (2004), ‘Banal’ (2008), ‘Tagpuan’ (2020)… ganun talaga. Minsan you make it, minsan you don’t. But I won’t deny the fact na nasayangan ako na hind ito nakapasok sa MMFF.”

Maski kami ay nanghinayang din. Mas bongga sana ang tapatan sa takilya ng Vilma Santos (‘When I Met You In Tokyo’) at Nora Aunor (‘Pieta’). Okay din sana kung nakapasok din ang ‘In His Mother’s Eyes’ ni Maricel Soriano para sila naman ni Megastar Sharon Cuneta (‘A Family Of Two’) ang nagtapatan sana.

Mahirap na kasing maulit na may pelikulang sabay-sabay ang apat na reyna.

Importante na lang kay Alfred ngayon na napapansin pa rin ang aniya’y “maliit naming pelikula,” ng ibang award-giving bodies gaya nga ng FAMAS.

At dahil nadiskaril nga raw ang mga plano nila noon kaya muling ipapa-special screening ni Alfred, exclusively at SM Cinemas, ang ‘Pieta’. Abangers na lang daw for updates dahil pina-platsa pa nila with SM.