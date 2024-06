Alexa Ilacad humiling ng ‘kaldag’ kay Darren Espanto

May pa-presscon ang Star Magic para sa mga talent nila na may mga bonggang ganap sa kani-kanilang career.

Nang dumating kami sa event, si Darren ang nakasalang.

Para sa tagumpay ng ‘D10’ 10th anniversary concert niya sa Araneta Coliseum ang topic sa presscon.

Natanong nga si Darren tungkol sa pagkaldag niya sa concert, na kahit si Vice Ganda ay naloka, ha!

Habang pinag-uusapan ‘yung panay naman ang biro ni Alexa Ilacad, pati ni KD Estrada, na magpa-sample si Darren ng pagkaldag.

And right after ng presscon ni Darren at lumapit siya kina Alexa, KD, biniro na naman siya ng dalaga.

Magpa-sample nga raw siya ng kaldag.

Pero tila nahiya si Darren at hindi pinagbigyan ang biro ni Alexa.

Nakakaloka nga lang na dahil sa pagkaldag ni Darren sa kanyang anniversary concert noong June 1 ay marami tuloy ang humihiling sa kanya na ulitin iyon.

Gawin kaya ni Darren ‘yon sa ‘It’s Showtime’?

Samantala, sa ganda at tagumpay ng ‘D10’ concert ni Darren ay marami ang humihiling na magkaroon iyon ng repeat, ha!

So bongga! (Jun Lalin)