NASA 35 lugar sa bansa ang napaso sa 46°C na heat index kahapon.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA), apektado ng sirit-init ang Tuguegarao City, Cagayan at ISU Echague, Isabela habang nakaririnding init naman na sumirit sa 45°C ang naranasan sa Aparri, Cagayan; Legazpi City, Albay; at Masbate City, Masbate.

Gayundin sa Laoag City, Ilocos Norte; Dagupan City, Pangasinan; Bacnotan, La Union; Calayan, Cagayan; CLSU Muñoz, Nueva Ecija; Casiguran, Aurora; Alabat, Quezon; at Virac.

Samantala, sinabi ng state weather bureau na maaari namang pumalo sa 44°C ang heat index na naranasan sa Catanduanes.

Kabilang naman ang MMSU, Batac, Ilocos Norte; Itbayat, Batanes; NVSU Bayombong, Nueva Vizcaya; Baler (Radar), Aurora; Sangley Point, Cavite; Infanta, Quezon; Juban, Sorsogon; CBSUA-Pili, Camarines Sur; Roxas City, Capiz; at Guiuan, Eastern Samar na nakaranas ng 43°C.

Samantala, ilang lugar sa Luzon at Visayas ang uulanin dahil sa pag-iral ng habagat.