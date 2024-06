Willie ni-reveal na title ng new TV show

Ang bongga ng pag-reveal ni Willie Revillame ng title ng kanyang new TV show sa TV5, huh!

Marami nga ang na-surprise sa biglaang Facebook live ng TV host-producer para i-announce ang title ng kanyang engrandeng pagbabalik sa Kapatid network.

‘Wil to Win’ nga ang title ng new TV show ni Willie.

At siyempre ang rebranding ng kanyang social media pages mula ‘Wowowin’ na naging ‘Wil to Win’ ay tanda ng kanyang exciting na pakikipagsanib-puwersa sa MQuest Ventures, Inc. ni Mr. Manny V. Pangilinan.

Tsika nga ng fans, followers ni Willie, makikita raw sa mismong new logo ng kanyang show na handang-handa na itong maghatid ng surprises and prizes.

Suportado nga ng ‘Wil to Win’ ang hangad ng bawat Filipino na magsumikap at manaig sa buhay.

Naniniwala nga kasi si Willie na “’Pag may will to win, lahat ay kayang gawin!”

Bongga, di ba?!

At ang exciting part pa nga, bilang paghahanda sa pagbubukas ng bago niyang show, pangungunahan ni Kuya Wil ang isang ‘Grand WINference’ — isang interactive telethon on June 20, kung saan mabibigyan ng pagkakataon ang fans, pati ang media, na magtanong kung ano nga ba ang kanilang dapat abangan sa bagong show ng TV host-producer.

Finally, magsasalita na si Kuya Wil tungkol sa pagbabalik-TV5 niya, ha!

Mapapanood ang ‘Grand WINference’ sa mga opisyal na social media account ng ‘Wil to Win’ at TV5.

Wow, tiyak na tututukan ng fans, netizens ang big event na ito ni Willie at ng TV5.

‘Yun na!